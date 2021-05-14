曼城前鋒阿古路今季季後將約滿離隊，盛傳新東家將為西甲班霸巴塞隆拿。近日有西班牙傳媒指這位33歲前鋒已與巴塞達成共識，雙方將會簽約兩年，只待曼城踢完歐聯決賽就正式公佈。而同時亦有報道指，阿古路轉投巴塞將需減薪高達4成，但他照樣同意，決意與好兄弟美斯合作。

早前阿古路宣佈季後離開效力長達10年的曼城後，當時巴塞已經被視為這位阿根廷前鋒的新東家大熱門，近日一份巴塞喉舌傳媒《世界體育報》表示，阿古路與巴塞已基本上達成共識，來季將以免費加盟，簽約兩年至2023年，消息只待5月29日曼城出戰對車路士的歐聯決賽後宣佈。

過去為藍月攻入258球的阿古路，除因其個人能力及經驗外，與美斯關係友好亦是其得到巴塞賞識的原因，相信阿古路來投將令美斯留隊機會大增。不過《太陽報》等英國傳媒指，因巴塞現時財政狀況不佳，轉會後阿古路的周薪將由現時25萬減至15萬鎊，減薪幅度高達4成，不過有指阿古路依然同意，勢要與兄弟拍住上。

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