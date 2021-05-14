【名家足路】

西甲只餘兩輪賽事，榜首馬德里體育會周中以2:1擊敗皇家蘇斯達後，暫以兩分領先次席皇家馬德里，前者若明日擊敗奧沙辛拿便很大機會重奪聯賽冠軍。不過，考慮到奧沙辛拿近況不俗，相信主隊小勝機會較大，可敲「讓球主客和」的「和局」。

今季大部份時間居首的馬體會今年2月起表現開始反覆，一度被巴塞隆拿及皇馬追貼。不過隨着蘇亞雷斯傷癒復出，加上在前仗作客魯營球場守和巴塞隆拿0:0後爭標漸見明朗。該仗之中，當今最佳守門員之一的奧比歷救出美斯連過數關後的精采射門，或成季內最重要撲救，另外奧比歷周中也救出多記險球，終助球隊保住2:1勝果。近仗所見馬體會展現上半季的決心，恩歷克卡拉斯高等人配合蘇亞雷斯復出，成功在關鍵時刻交出成績。

奧沙辛拿但踏入季尾表現越見出色，羅拔圖托利斯近期表現亮眼，加上防守夠緊密，就算提早成功護級，亦未有因此放鬆，等閒球隊絕不容易攻破其防線。預期他們作客馬體會定會力拼，只是實力未足以在主隊身上搶分，可試馬體會小勝。

艾拉維斯周二在護級戰作客擊敗艾爾切後，目前36戰得35分排在第15位，領先尾3的華拉度列4分，護級形勢大好。當然球隊絕對不會因此放鬆，今日返回主場對CF格蘭納達必定全力以赴，以求盡早達到安全線。

格軍三連敗難發「維」

格蘭納達在歐霸盃出局後，近6戰只交出2勝4負，並比艾拉維斯少一日休息，此戰作客志切搶分的艾拉維斯料會受壓，未必可以及時反底。另外，華拉度列周中不敵維拉利爾，護級形勢更危，明日作客皇蘇或因再失分而宣佈護級失敗。

文：鄭兆聰