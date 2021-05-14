英國傳媒報道，曼聯今夏有意以4,000萬鎊（約4.4億港元）收購皇家馬德里的中堅華拉尼，希望這位法國中堅能與哈利馬古利組成最強中堅組合。

馬古利早前鬥阿士東維拉時受傷，球隊缺少了這位中堅，在最近2場分別不敵李斯特城和利物浦，2場狂失6球，亦令球隊明白陀連迪路夫和艾歷拜利這對中堅組合的不足。28歲的華拉尼目前與皇馬的合約只餘下1年，有指曼聯希望籍這個機會，以4,000萬鎊收購這位法國中堅。

有指領隊蘇斯克查已經向球會明確表明希望簽下多名球員以爭奪聯賽冠軍，華拉尼就是其中人選蘇斯克查認為此子的經驗和能力足以取代域陀連迪路夫和艾歷拜利的位置，與馬古尼成為球隊的正選中堅組合。

此外，已效力皇馬接近10年的華拉尼，他為皇馬上陣359次，共贏得18座錦標，有傳他已經向球會表明希望尋求新挑戰，加上今季宣佈離開拜仁慕尼黑的阿拉巴有傳將會自由身加盟皇馬，這位法國中堅離隊亦非沒有可能。

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