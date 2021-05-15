熱刺中場迪利阿里今年2月被爆因沉迷打機，所以與模特兒女友Ruby Mae分手，前者更要透過交友軟件去尋找新戀情。據英國太陽報指，上周日阿里就在一間天台酒吧當中現身，更被拍攝到擁吻曼城領隊哥迪奧拿的20歲女兒瑪莉亞，二人似乎有機會進一步發展。

報道指，阿里在上周熱刺1:3不敵列斯聯的比賽後，就戴着一頂綠色的帽以及身穿白色T恤出現在Cloud 9的酒吧當中，並且與瑪莉亞坐在一起。二人在酒吧消遣了幾個小時後，阿里就被拍到擁抱並親吻了瑪莉亞。據了解阿里在上個月才首次遇上瑪莉亞，有在場人士向太陽報透露：「阿里與瑪莉亞並未有注意周圍，他們根本沒有在意誰看到自己。要知道酒吧中擠滿了不少人，而且所有桌子都被訂滿，有很多人在他倆面前走過，不過他們只是在意對方，看上去非常可愛而且好像在度蜜月。」

雖然二人擁吻一幕令外界議論紛紛，報道又指瑪莉亞曾經與朋友提及了與阿里在天台酒吧相遇一事，同時重申二人只是朋友的關係，至於阿里方面就拒絕對此事進行評論。

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