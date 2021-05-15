周五NBA常規賽76人主場迎戰魔術，球星艾比迪（Joel Embiid）上陣23分鐘，輕鬆交出13分11籃板後就休息，加上「細咖喱」薛夫居里（Seth Curry）貢獻20分，76人大勝魔術122:97，贈對手六連敗，兼確定東岸第一位置，取得分岸頭號種籽身份。

76人原定能於本周初就確定東岸一號種籽身份，但他們過去一周先後不敵溜馬和熱火，該兩仗艾比迪先因身體不適缺陣，接下一仗上陣時間亦不多，導致76人遲遲未能鎖住一號種籽身份。他們常規賽季尾最後一支對手是已無緣季後賽的魔術，由於實力懸殊下，艾比迪第二節已領軍拉開比數，最多大炒魔術32分。一眾主力打三節時間便提早休息。看見愛隊今季表現大勇，費城球迷不禁高呼艾比迪為「MVP！MVP！」。季後賽展開後，76人主場館獲准開放50%球迷入場，即屆時將有10,000名費城球迷在現場支持，是現時球迷比例的兩倍，季後賽氣氛將會十足。

76人勝出後為魔術送上6連敗，確定奪得東岸一號種籽身份。他們對上一次成為東岸頭號種籽，已是2000/01球季的事，當年仍是「戰神」艾華遜（Allen Iverson）的時代，他該年勇奪常規賽MVP，球隊主帥拉利布朗（Larry Brown）當選年選最佳教練，艾華遜隊友Aaron McKie亦贏得最佳第6人。球隊還殺入總決賽，非常風光，但最後被拜恩（Kobe Byrant）的湖人以總場數4:1擊敗。76人隨後亦能10季躋身總決賽，但都未再能打入總決賽。76人最後一場常規賽續在主場鬥魔術。

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