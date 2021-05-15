「2021UCI國家盃場地單車賽」第三日賽事周六晚續於將軍澳單車館舉行，港隊女將楊礎搖及李海恩於500米計時賽決賽分列第四及第五，杜棹熙於次圈得第四緣盡凱林賽決賽，最終他於名次賽獲第十。

今晚李慧詩免戰，李海恩及楊礎搖代表香港出戰500米計時賽，兩人早上資格賽分列第五及第三，晚上決賽李海恩率先亮相，惟她只踩36秒149敬陪末席，另一港將楊礎搖晚上則以35秒827獲第四，落後冠軍意大利車手1秒805。20歲的楊礎搖首戰國家盃即創下個人最佳時間，她表示須盡快改善起動能力，冀年底全運能摘下獎牌，「我自己發揮唔錯，都係預期之外，差少少攞唔到牌係會有啲遺憾，始終係人生第一次參加國家盃，第四名話畀我知有嘢要改善，特別係起動方面未做到最好，希望盡快改進，年底全運會可以同Sarah（李慧詩）一齊企上頒獎台。」另一港將杜棹熙亮相男子凱林賽，首圈未能出線的他成功靠復活賽入次圈，然而他於外檔力拚不敵第三位車手，無緣決賽，其後他於7-12位名次賽第四衝線，總成績排第十。

今站國家盃周日落幕，李慧詩將與隊友李海恩壓軸參加凱林賽，此項賽事六人同場較技，輪輪緊貼，刺激驚險，未到最後一刻也未知鹿死誰手，李慧詩明言賽事變數極大。觀乎參賽名單，其最大勁敵非日本車手小林優香莫屬，此女19年曾於亞錦賽力壓李慧詩奪金，且看今場李慧詩能否於主場扳回一仗。女子隊外，港隊男子短途組羅子駿和杜棹熙亦會攜手參戰爭先賽。

港隊周日賽程

10:00am-1:14pm

男子爭先賽資格賽至八強：羅子駿、杜棹熙

女子凱林賽首圈至復活賽：李慧詩、李海恩

3:00pm-6:04pm

男子爭先賽四強至決賽：羅子駿、杜棹熙*

女子凱林賽準決賽至決賽：李慧詩、李海恩*

註：*如晉級

港隊今日成績

女子500米計時賽：楊礎搖（第四）、李海恩（第五）

男子凱林賽：杜棹熙（第十）、羅子駿（復活賽出局）

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