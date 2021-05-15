「一姐」芭迪周五在意大利網球公開賽八強出戰歌芙時手臂受傷，被迫中途棄權，而日前在對姬芭時傷出的哈蕾普，經檢查後證實小腿肌肉輕微撕裂，暫時未知兩人能否趕及參加月底揭幕的法國公開賽。

來自澳洲的芭迪，在女單八強領先6:4、2:1時宣佈因傷棄權，她除了在右手手臂上加壓手袖，亦以繃帶紮着左邊大腿。「我討厭中途退賽，但我一定要聽從身體的聲音，作出正確的決定，因為兩周之後就會有一項大滿貫賽事（法網）。」芭迪說。歌芙晉級四強後，將會與絲維迪克與施維杜蓮娜的勝方爭入決賽。

另一方面，周三在次圈對姬芭時，因為左邊小腿受傷退賽的哈蕾普，經檢查後證實肌肉輕微撕裂，但她表未仍會爭取出戰法網。「在羅馬接受磁力共振檢查後，證實了我的左邊小腿肌肉輕微撕裂。」哈蕾普說。「我周一便會飛回祖家（羅馬尼亞），到健身及泳池進行復康運動。我會保持樂觀，盡力爭取早日復出。」

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