周六港超聯爭標組尾場賽事，榜首的傑志在旺角大球場迎戰排第四的理文，幾乎全場有優勢的情況下，被基華尼頓補時絕殺，以0:1落敗，被打破聯賽不敗身，被同日贏波的東方龍獅追至同分，但仍以較佳對賽力壓對手排榜首。

傑志今仗幾乎盡出洋將，保羅續替受傷的王振鵬把關；理文則有亞哥斯達和基華尼頓兩大前場主力外援先列後備。傑志主導球賽，但威脅攻門不多，安永佳曾在左路前場逼搶成功，但窄位下沒有選擇傳予門前的丹恩奴域和加維蘭反而攻門，未能命中；加維蘭之後一次禁區內射地波亦斜出，半場兩隊踢成0:0。

易邊後戰況沒有大變，戰至63分鐘理文換入亞哥斯達和基華尼頓，後者的速度多次威脅傑志後防，但仍未足以攻破傑志大門，傑志亦很快搶回主導，至90分鐘，丹恩奴域接應何振廷K角位傳中頂入，但越位在先。

補時5分鐘，黃俊皓中場截到皮球，亞哥斯達隨即長傳予基華尼頓，後者壓過謝家強後單刀射入，為理文以1:0絕殺傑志，季內第五次交手，理文首次擊敗傑志。

理文主教練陳曉明賽後表示：「等了這場很久了，在首循環對傑志和東方，就算是第二循環對東方，我覺得也是踢得好的，但結果卻不好。雖不能作藉口，但復賽後多傷兵、有球員離隊是事實，洛迪古斯和金承龍等新球員亦需時間調整，再有顏樂楓等受傷，令我們難以做到以前做得好的事，像要由頭建立。」他又指，四日內要面對兩支強隊，球員未必可以應付，所以陣容有調整，「有點冒險，如今日大敗一場，就會被責怪沒有用上最好的球員，幸好今仗成功了。」

顏樂楓近兩仗復出，即為理文中場帶來改變，陳曉明特別讚揚這位球隊副隊長，「有他在場上幫我們傳遞訊息，是不同的。我在這三年與他一起走過不同的過程，他幫助了我很多。我見到他克服傷患再次落場有好表現，我很感動，多謝這一種球員可為球隊付出很多。」

顏樂楓就表示：「爭標已沒有機會，但全隊目標清晰，要爭回亞協資格。」傑志前鋒加盟後，已要六支港超聯球隊身上取得入球，只未能攻破理文大門，顏樂楓說：「我本身把著想挑戰丹恩奴域的心態，不想被他入球，今日完成到這個目標，很開心。」

被打破不敗身的傑志賽後仍排榜首，只要擊敗飛馬，對東方不敗，仍可封王。主教練朱志光表示：「落敗實質影響不大。今日雖然主導比賽，就是未能入球，和與輸分別不大。」他表示，球隊整體控制得不錯，但最後或因太急進而失誤，「幸第二循環取得關鍵的分數，對手今仗踢得很好，預計對手都會踢得比較保守，而他們表現得很好。」

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