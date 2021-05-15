曼聯球迷反格拉沙的示威浪潮持續，周四進行的英超雙紅會，利物浦甚示要出動「聲東擊西」策略，以妨被魔迷阻撓隊巴進入奧脫福。不過紅魔無懼近日的示威衝突，據英國傳媒周五報道，球隊將按原定計劃開放球迷入場觀賽，下周二英超主場鬥富咸便會有10,000名魔迷入場。

據英國《每日郵報》報道，曼聯周五跟當地安全建議小組召開緊急會議，商討重開奧脫福球場的決定，成員包括特拉福德市政會、當地警方和緊急救援服務組織。在洽談過後，曼聯據報獲發出下周二聯賽鬥富咸的安全許可證，讓紅魔自去年3月、相隔14個月以來，首次歡迎球迷回到奧脫福球場，預計將屆時開放予10,000名球迷入場。

惟外界認為在球迷示威情緒高漲下，曼聯仍決定開放球迷回到主場，將會球隊帶來更大的麻煩，更有聲音憂慮有其他示威者混入球場，從而阻礙球賽進行。但曼聯就表示有信心，認為球會將會清楚了解每一位進入奧脫福人士的身份，球迷需要購票入場，在球場門口就要接受嚴密的保安檢查。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波