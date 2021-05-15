今季英超冠軍已落入曼城手中，3支降班球隊也塵埃落定，餘下焦點是前四之爭；利物浦在周中「雙紅會」中，甚具說服力下以4:2擊敗曼聯，保持前四機會，周日作客篤定降班的西布朗，「丘仔」丘建威覺得紅軍如今氣勢如虹，相信他們誓要在餘下的三場聯賽取得全勝，保持來屈出戰歐聯希望。，讓球半/兩球也可熱捧上盤。

丘仔覺得，紅軍最後三場聯賽對手都較易應付，先在今場作客西布朗，然後下周中作客般尼，最後煞科日返回主場面對水晶宮，對手均屬「無欲無求」份子，而且紅軍最近的表現回復穩定水準，近6場各項賽事的比賽取得3勝3和的佳績。球隊季中表現下滑，失分連連令球員出現信心危機。不過紅軍勝出雙紅會後，也令球隊的狀態大大提升之餘，亦看見球員們再次全心全意投入比賽，入球慶祝時表現得相當振奮，士氣信心重回高峯。就算西布朗領隊艾拿迪斯執教的球隊，以往面對傳統勁旅時都會表現得特別賣力，不過鬥心不足，今仗主場之利也難抗紅軍。

西甲冠軍之爭仍然十分緊湊，尚餘兩輪賽事，榜首馬德里體育會周中以2:1擊敗皇家蘇斯達後，暫兩分領先次席皇家馬德里，周日只要主場擊敗奧沙辛拿，就很大機會重奪聯賽冠軍，鄭兆聰覺得，馬體會門將奧比歷是球隊爭標功臣，對巴塞一戰已經有連番精彩撲救，讓球隊0:0賽和，周中對皇蘇也救出多記險球，終助球隊保住2:1勝果。除奧比歷的神勇表現，加上防守回復應有高水準，恩歷克卡拉斯高及安祖哥利亞等攻擊球員頻有佳作，配合蘇亞雷斯復出，是馬體會在關鍵時刻能交出成績的主因。不過聰仔考慮到奧沙辛拿近況不俗，相信主隊小勝機會較大，可敲「讓球主客和」的「和局」。

英冠將進行升班附加賽，3至6名爭取最後一個升班資格，周一般尼茅夫先主場對賓福特；譚拔士覺得，由丹麥籍領隊法蘭克帶領的賓福特這兩季在英冠表現惹人好感，縱使賓華馬及奧尼屈堅斯兩名攻擊主力先後離隊，但球隊今季的進攻似乎未受太大影響，季內攻入79球，入球量是英冠之冠，足證其攻力有進無退，防守在下半季越見穩定，相信與瑞典中堅邦圖斯贊臣傷癒復出有關。相反般尼茅夫以三連敗結束英冠規賽季，錯過趕過班士利，以避開在準決賽先撼賓福特的機會，所以推介賓福特首回合反客為主，擊敗般茅，取主客和「客勝」。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

丘建威 星期日55利物浦（上）(1.89)

鄭兆聰 星期日63馬德里體育會和[-2](3.6)

譚拔士星期一（待定）賓福特勝（待定）

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波