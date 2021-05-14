因反格拉沙示威延至周四上演的英超雙紅會，縱使賽前再有魔迷欲攔途截停利物浦隊巴，但紅軍竟用一招「聲東擊西」避過魔迷阻撓，順利抵達紅魔主場奧脫福進行比賽，還在這場大戰中以4:2反勝，保持爭前四的希望之餘，還錄得領隊高普上任以來在奧脫福的首勝。

文：盧卡東尼

原本應在上周進行的雙紅會，因賽前有過千名曼聯球迷上街進行「反格拉沙」示威甚至佔領了奧脫福一段期間，導致比賽被迫擇日重賽。結果賽會決定於今周四補賽，也使紅魔要在5日內連踢3場聯賽。周四賽前魔迷繼續示威，甚至有人阻擋利物浦隊巴，截停後將車胎放氣，殊不知原來被截的隊巴上，只載着利物浦職員，一眾紅軍球員乘坐了一架未有標記的旅遊巴，從後門進入奧脫福球場。除了紅軍這招暗渡陳倉用得高明，曼聯也吩咐球員提前到場，加上當地警方加強保安，以及曼聯早在場外加裝鋼板及圍欄防球迷衝擊，才令這場補賽得以順利進行。

高普首次在奧脫福取勝

利物浦排除萬難走入奧脫福，雖然開賽10分鐘就失守，曼聯般奴費南迪斯（B費）射門省中在門前出腳攔截的紅軍中堅尼達利菲臘斯，改變方向入網。但踢至34分鐘藉一次角球機會，紅軍由迪亞高祖達門前後踭巧妙射入扳平，並在上半場補時階段，再靠羅拔圖法明奴接應罰球頂成2:1反超前，更打破個人入球荒。換邊後一回到場上，法明奴即再有進賬將比數拉開至3:1；曼聯68分鐘由拉舒福特追近比數，但完場前因全軍壓上求收復失地，結果被穆罕默德沙拿靠快速反擊再入一球，替球隊奠定4:2勝局，是紅軍七年來首次在奧脫福取勝。

對高普而言，最開心可能不是2015年上任以來第一次帶隊作客擊敗紅魔，而是壓過韋斯咸升上聯賽榜第五位後，爭奪前四重燃希望：「是的，這是自我來到後，我們首次在奧脫福勝出，可說是時間剛剛好。我們需要這場勝仗，因為己隊正承受一些壓力，要贏下比賽才能保住（出戰來季歐聯的）機會。」

不過高普強調餘下三仗仍不容有失：「我們將面對連場硬仗，西布朗在沒有壓力之下，或會有出人意表的好表現；般尼在主場球迷吶喊助威下，亦是難纏的對手，之後還要看看如何應付水晶宮。我們要在這三場比賽全勝，將爭奪歐聯資格的主動權掌握在自己手裏。」

蘇B認備戰受示威影響

至於落敗的曼聯，現時單季聯賽主場失了27球，是自69/70球季以來最多的一季。領隊蘇斯克查就認為魔迷的抗議行動影響了球隊的賽前備戰：「有點打亂了我們的備戰，情況並不是最理想，但我們也要面對它，但願下周二（主場對富咸）開放讓球迷入場時，會有好的氣氛。」不過，他不想將失利歸咎於球迷，反而稱讚利物浦在關鍵時刻發揮較佳，逼搶極富侵略性，值得全取三分。

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