周六英超早場，護級成功的般尼主場鬥位列中游的列斯聯，最終列斯憑基列治、積夏里遜各入一球和後備入替的洛迪高摩連奴梅開二度，以4:0大勝對手。

今仗般尼的門將尼克普比因傷缺陣，改由北愛爾蘭的比確費利尼倒戈正選把關。由於英超三支降班球隊已塵埃落定，般尼已護級成功，今仗與位列中游的列斯聯亦踢得比較開放。31分鐘，加雲菲臘斯傳中，柏斯高史杜爾克的頭槌攻門僅僅出界；2分鐘後，後上的阿里奧斯基撞射竟射出邊線，令人失望。終在臨完半場前1分鐘，拉芬夏比洛尼傳給基列治，後者推順後禁區頂燙射遠柱得手，助列斯聯半場領先1:0。

換邊後般尼搶回不少攻勢，56分鐘，前鋒馬迪維達避過對方守將後單刀機會，可惜被梅斯利亞用腳救出。4分鐘後，列斯聯角球機會，般尼解圍不遠，阿里奧斯基禁區頂抽，積夏里遜門前加一腳助球隊領先到2:0。

77分鐘，後備入替的洛迪高禁區接應傳送，笠射門將得手，助球隊領先至三球；2分鐘後，這位西班牙射手再下一城，助球隊最終作客以4:0擊敗對手，續排聯賽榜第10位。

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