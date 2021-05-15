周六英足盃決賽兩支球隊的領隊，無獨有偶都曾經是在季中接手球隊，其中羅渣士早於19年2月從佩爾手上接過李斯特城帥位，雙方合作不夠10個月，羅渣士便獲李城班主艾雅華特信任，獲得全英超最長的合約至2025年夏天；反觀車路士領隊杜曹今年一月才走馬上任，僅獲18個月的短期合約，不過下半季「駕車技術」出眾的杜曹，有傳季尾將獲車路士提供新約留人，且看杜曹能否贏得英足盃及歐聯冠軍，從而獲得油王阿巴莫域治的長期信任。

李斯特城自16年由雲尼阿里領軍，爆冷贏得英超冠軍後，隨後數季戰績下滑不斷易帥，18年10月班主維猜更因直升機失事身亡，球會上下動盪不安。維猜之子艾雅華特接任班主、在父親離世後僅4個月就因球隊戰績不佳，辭退法國籍領隊佩爾找來羅渣士接手，後者上任後一度踢出6戰5勝的走勢。

翌季羅渣士更帶領李城一直霸佔聯賽榜前列，結果球會於19年12月與合作未到10個月的羅渣士簽下為期5年半的長約，以免阿仙奴、熱刺等球會撬人，亦令羅渣士成為現時全英超獲得最長合約的領隊，而羅渣士亦用成績來報答班主的信任。

上周，羅渣士就曾大讚班主不僅投資，同時也是李城球迷：「這對他們來說不只是一項生意，他們投入大量資金，照顧球迷所需並令支持者對球會感到自豪，我肯定很多球會都會喜歡他們成為班主。」

反觀李城的決賽對手車路士，雖然班主阿巴莫域治同樣熱愛球隊，但一向以成績行先，炒領隊從不手軟，今季辭退球會傳奇林柏特後，雖然找來杜曹接任，但只願意向杜曹提供為期18個月的短約，杜曹卻坦言並不介意：「我最初的確有一點保留，當時的想法是『嘩，18個月？』但1分鐘後我便想通了，這有甚麼分別，就算他們給我一份4年半的合約，又有甚麼不同？如果他們不滿意我的表現，一樣可以炒掉我。就算他們給我一份4年半長約，也會只會加入條款，在解僱時作出賠償。」

不過，執教不足半季即領軍殺入英足盃及歐聯決賽，杜曹的領軍能力有目共睹，有傳季尾車路士將會為杜曹提供一份為期兩年的新約，另加一年的優先續約條款，目前的700萬鎊年薪亦會獲得提升。不過如杜曹所言，執教車路士的簽約年期並不重要，最重要是交出成績，才有望保住帥位。

英超領隊合約到期日列表

合約到期日 領隊（效力球會）

2025年：羅渣士（李斯特城）、樸達（白禮頓）

2024年：高普（利物浦）、哈辛赫圖（修咸頓）、安察洛堤（愛華頓）

2023年：哥迪奧拿（曼城）、紐奴（狼隊）、甸恩史密夫（阿士東維拉）、柏加（富咸）、阿迪達（阿仙奴）

2022年：蘇斯克查（曼聯）、戴治（般尼）、布魯士（紐卡素）、艾拿迪斯（西布朗）、杜曹（車路士）

2021年：比爾沙（列斯聯）、鶴臣（水晶宮）、莫耶斯（韋斯咸）、希堅保頓（錫菲聯）、賴恩美臣（熱刺）

資料來源：transfermarkt.com

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