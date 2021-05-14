周六德甲上演多場護級大戰，當中排尾二的科隆，作客領先他們五分的哈化柏林，主隊早前爆發疫情令多場賽事延期，季尾賽程頻密下出現傷兵潮，今場超過10名球員缺陣；反觀科隆可謂非勝不可，該隊今季作客演出上佳，有力在兵微將寡的哈化身上搶分，平手盤撐護級水深火熱的科隆！

先講賽前形勢，目前科隆只落後比勒費爾德及雲達不來梅兩分，今仗全取三分有望逃離降班區，但如果落敗而另兩隊勝出，將宣佈護級失敗降落乙組，故形勢上客軍今仗屬非勝不可。

幸今場形勢對科隆來說尚算有利，事關主隊哈化柏林早前爆發疫情令賽程延後，今場將迎來近2周的第5場賽事，賽程頻密之下該隊三大射手馬菲奧斯根夏、祖安哥度巴及比亞迪克全告受傷，後者更加提早收「咧」，另翼鋒盧克巴基奧上場領紅要停賽，中後場主將如達列達、古安杜斯等同因傷缺陣，傷停名單超過10人。加上科隆今季作客成績優於主場，包括最近曾作客3:2擊敗過護級分子奧格斯堡，又曾有主場2:1戰勝勁旅RB萊比錫的佳績，今仗背城借一將無懼作客疲兵哈化，平手盤宜撐客軍。

另一場領先科隆四分的奧格斯堡，主場迎戰落後兩分的雲達不來梅，兩軍近期走勢甚頹，雙方都驚輸隨時和局收場。

文：尊嘉