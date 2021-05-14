【名家足路】

英冠附加賽首回合下周一進行，第3名的賓福特與第6位的般尼茅夫爭其中1個決賽席位。雖然般茅在篤定取得附加參賽席位後疑似留力，但考慮到整體實力有大段距離，客軍賓福特有力打響附加賽首戰頭炮。

阿古路「chip射」有失專業

首先恭賀曼城重奪英超。平心而論，曼城今季表現只屬平穩，個別球員表現有點下滑，但最終能再稱霸與主要對手欠缺穩定性有關。曼城上仗對車路士原有機會於完半場前擴大領先優勢，但阿古路「chip射」12碼宴客，最終反勝為敗，錯過提早主場捧盃的機會。

這場敗仗不會影響曼城聯賽封王，但領隊哥迪奧拿為何對阿古路射失12碼感不滿，因為阿古路選擇用這種極不專業的處理方式，筆者球員生涯從未試過以這種傲慢方式主射12碼，因這是極不職業的射法，這不排除影響曼城歐聯決賽再對車路士的心理。

英冠現只餘下升班附加賽，賓福特上季功虧一簣，今季捲土重來，一直被視為升班熱門。球隊季內攻入79球冠絕英冠，球隊防守在下半季越見穩定，相信與瑞典中堅邦圖斯贊臣傷癒復出有關。贊臣在18/19球季轉投賓福特，這名中堅轉到賓福特後表現依然出色，今季因傷3月才復出，近期重拾比賽狀態，在防線一柱擎天。賓福特近12場只失6球，這個數字說明該隊防守的穩健程度，周一作客般茅只要攻守保持水準，作客獲勝可期。

般茅以三連敗結束英冠常規賽季，錯失趕過班士利，以避開在準決賽先撼賓福特的良機，周一首回合主場對賓福特難樂觀；同日另一場，史雲斯作客班士利，受讓可捧場。

文：譚拔士