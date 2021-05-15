湖人球星勒邦占士（LeBron James）主演的籃球動畫電影《太空也入樽2》將在今夏上映，首集主角佐敦（Michael Jordan）會否在今次電影友情客串呢？據美媒周五指出，佐敦真的會在電影內現身，但戲中有份飾演、《鐵甲奇俠》中演「戰爭機器」的當積度（Don Cheadle）就暗示，佐敦會以「你預計不到的形式出現」。

《太空也入樽2：全新傳奇》（Space Jam: A New Legacy）由占士和超級英雄電影《黑豹》導演Ryan Coogler攜手打造，講述占士與Looney Tunes一眾卡通角色參與外星籃球比賽，並有多位NBA球星客串，預計會在今夏7月16日上演。首集主角佐敦一直未知會否在今次電影出現，在戲中飾演反派的荷里活男星當積度接受《Access Hollywood》時，就被問及佐敦會否現身，他說：「是，米高佐敦在電影裏面，但不是你會預計到的形式出現。」

外界就認為，電影首集由「籃球之神」佐敦主演，是電影成功的很大元素，雖然《太空也入樽2》也找來有份量的勒邦占士主演，但有聲音認為某程度應要讓佐敦現身，才能增加電影卡士和驚喜程度。

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