利物浦去年底起遷入斥資5,000萬鎊（約5.3億港元）興建的AXA新訓練場，充滿歷史的美活舊訓練基地就已售予非牟利房屋信託基金Torus。當時外界還擔心美活訓練場將會變成廉價樓，紅軍名宿加歷查和科拿周五為球迷帶來好消息，宣佈與Torus合作接管這個基地，並改建成學院，給予利物浦地區的年輕人更多學習機會。

加歷查和科拿希望紅軍這個充滿歷史色彩的地方，得以轉化成一個為新生代帶來希望的地方，二人宣佈已跟Torus、North West Housing公司完成協議，成為基地的管理人。他們更會合併旗下的學院，聯手創辦新的科拿-加歷查學院（Fowler-Carragher Academy）進軍基地，為利物浦地區的年輕人提供更多教育及運動機會。科拿表示：「我在這裏長大並成為一個足球員，這地方對我來說就像一個家。我和加歷查能延續這裏的傳奇，成為利物浦標誌性歷史上其中一部份，是件非常特別的事。」

「這裏是個特別的地方，充滿多年歷史，我們希望把它延續下去。我們會成為一分子，為社區及當地人民帶來一個真正的中心。」科拿又續道，他們的宗旨是要給予年青人更多機會，不單止是體育，也是學術上，這跟利物浦擁有同樣價值觀和精神，紅軍球迷亦對消息感到很興奮。兩位名宿除跟Torus合作，是次計劃的合作夥伴還有英國傳奇運動員Steve Parry創辦的Swim!，以及體操組織Beth Tweddle Gymnastics，他們會在上址創立體育組織。

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