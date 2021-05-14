【綜合美國外電】2020年NBA籃球名人堂周六將於美國麻省春田市進行頒授儀式，已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant、圖）、「狼王」加尼特（Kevin Garnett）和馬刺名宿鄧肯（Tim Duncan）等將正式入主名人堂。擔任拜恩引薦人的佐敦（Michael Jordan）直言忘不了跟好友的最後對話，屆時亦將上台致辭。

今屆籃球名人堂入主儀式受疫情影響延至今年5月15日（香港時間16日）舉行。離世至今已年多的五屆總冠軍得主拜恩，遺憾未能見證自己入主名人堂。儀式上將引薦拜恩的佐敦稱，自己準備講詞時，憶起不少跟好友的回憶，更不捨在手機上跟好友的最後對話。就在拜恩於去年1月26日的墜機意外前49天，二人在閒聊龍舌蘭酒和籃球生活，他透露當時拜恩主動找自己聊天：「我很喜歡這段對話，這展現了拜恩的競爭天性，我不知道為何，我不能把它刪走。」佐敦屆時亦會陪伴拜恩遺孀雲妮莎在台上致辭，他能引薦好友入主名人堂，正是對方在背後牽線。

今屆名人堂除拜恩外，還有兩位籃壇名將加尼特和鄧肯，其餘入選名人堂的還包括已離世傳奇教練瑟頓（Eddie Sutton）、WNBA名將卡程絲（Tamika Catchings）等。早在1995年入主名人堂的「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），努力實現社會公義及種族平等，獲聯盟表揚，創立一個以他為名的社會正義獎項。