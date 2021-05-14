已提前封王的曼城周五在英超聯賽，藉着費倫托利斯大演帽子戲法，成功克服兩度落後的劣勢，以4:3擊敗紐卡素，開出15倍「客其他」波膽。

次席的曼聯在周二不敵李斯特城後，曼城已篤定成為今季冠軍，紐卡素今仗亦特別列隊歡迎這支新科王者出場。藍月亮在開賽初段已佔得上風，但遲遲未能打破僵局，戰至25分鐘，更反被紐卡素藉着一次角球攻勢，由艾美卡夫頂成1:0。35分鐘，紐卡素在前場禁區蛾眉月頂對開位置，獲得一次罰球機會，舒維爾直射中楣彈出，未能擴大領先優勢。39分鐘，曼城藉祖奧簡斯路在禁區左路射地波遠柱入網，追成1:1平手。3分鐘後，費倫托利斯在禁區內接應根度簡在左路開出的罰球，跳起施展「怪腳」，背對龍門後踭撐入，曼城反超前2:1。上半場補時階段，祖連頓在禁區內被尼敦阿基侵犯後，親自操刀射入12碼，為紐卡素扳平2:2。

62分鐘，祖爾韋洛克在左路帶波壓入禁區，曼城後衞基爾獲加從後將他絆跌，紐卡素再度獲判12碼。祖爾韋洛克親自主射，雖然被罕有獲派上陣的曼城三號門將卡臣救出，但成功衝前補中，協助喜鵲領先3:2。不過，曼城在64分鐘便藉費倫托利斯，在門前接應加比爾捷西斯的地波橫傳射入，追成3:3平手。兩分鐘後，祖奧簡斯路在禁區外遠射中柱彈出，費倫托利斯在門前「執死雞」補中，射入個人今仗第三球，為曼城奠定4:3勝局。

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