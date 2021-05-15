李斯特城的當家射手占美華迪上半季入球停不了，可惜踏入2021年表現下滑，暫時只攻入2球。幸好球隊有伊恩拿祖回勇，負起球隊的入球重任，在英足盃他更以四球與車路士的譚美阿巴謙並列射手榜第一位，有望爭做英足盃神射手。

華迪今季在聯賽攻入13球，但當中11球都是在2020年中奪得，34歲的他2021年僅入2球，今季在英足盃更從未士哥。他的好拍檔伊恩拿祖就剛好相反，此子在下半季大爆發，聯賽在近10場攻入10球，助球隊在聯賽直路保前四。24歲的他在今季英足盃表現更佳，他在對上三輪場場有士哥，在第5圈和4強分別鬥白禮頓和修咸頓都是靠他一箭定江山外，8強硬撼曼聯時，他更交出2入球1助攻，助球隊以3:1挫曼聯晉級。

目前伊恩拿祖以4個入球，與今仗的對手譚美阿巴謙並列英足盃射手榜第一位，不過，譚美阿巴謙在領隊杜曹領軍下完全失寵。這位英格蘭射手上季在林柏特手下時球隊的首席射手，但他近5場聯賽僅2次後備上陣17分鐘外，歐聯8強2兩回合都呆坐後備席，而上輪英足盃四強對曼城時，他甚至不在後備名單中，外界亦有傳完全被棄用的阿巴謙已有離隊念頭，預計此子在今場決賽上陣的機會不高。

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