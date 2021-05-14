英國傳媒報道，巴西中堅大衛雷斯將於今季結束後離開阿仙奴。

BBC報道指，大衛雷斯周三跟會方會面時，表達了在季尾約滿後離隊的意願。這位34歲守將在2019年8月，以800萬鎊（約8,800萬港元）身價從車路士轉投阿仙奴，儘管加盟後首季表現備受批評，但領隊阿迪達仍決定跟他續約一年。大衛雷斯迄今共為阿仙奴上陣73場，攻入4球，上季更協助球隊捧走英格蘭足總盃。他今季在各項賽事合共為阿仙奴上陣30場，但因為腿筋受傷而錯過對上三場賽事。阿仙奴今季只餘下兩場英超聯賽，包括作客對水晶客及在主場迎戰白禮頓，暫時仍未知道大衛雷斯會否再為兵工廠上陣。

大衛雷斯尚未正式公佈去向，消息指有美國及阿聯酋球會均有興趣邀請他加盟，而他過往亦曾透露，希望重返成名地賓菲加，作為職業球員生涯最後一站。他曾在2007至11年效力這至葡超勁旅，並於11年1月以2,500萬鎊身價轉投車路士。

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