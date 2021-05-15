【車路士0:0李斯特城】

3分鐘，李城前場壓迫，華迪的左路傳中未能找到隊友。車路士亦曾在進路右路兩次突破落底，但同樣未能製造埋門。

【車路士0:0李斯特城】

上半場開波！

陣容短評：車路士繼續以三中堅陣式應戰，鋒線上由迪姆華拿擔正，而馬高斯阿朗素就取代芝維爾正選上陣；李城方面，後防有莊尼伊雲斯趕及傷癒復出，前場就繼續由伊恩拿祖和占美華迪攻堅。

車路士正選陣容（3-4-2-1）

門將：阿列沙巴拿加

後衞：艾斯派古達、堤亞高施華、魯迪格

中場：列斯占士、佐真奴費路、尼高路簡迪、馬高斯阿朗素

中場：薛耶治、美臣蒙特

前鋒：迪姆華拿

李斯特城正選陣容（3-4-1-2）

門將：卡斯柏舒米高

後衞：莊尼伊雲斯、韋斯利科芬拿、蘇恩古

中場：卡斯泰尼、泰利文斯、尼迪迪、勞基湯馬士

中場：艾約斯佩雷斯

前鋒：伊恩拿祖、占美華迪

周六英足盃決賽，英超兩隊前列球隊車路士和李斯特城將會在溫布萊球場，在21,000名球迷入場見證下爭奪今季的英足盃錦標。

李城剛在聯賽以2:1挫曼聯，在今季前四爭奪中取得重要三分，而英足盃就是球隊今季另一個目標。不過，李城創會137年以來，先後於1949年、1961年、1963年和1969年晉級英足盃決賽，但都落敗而回。他們亦是從未贏過英足盃冠軍的球會中，打入決賽次數最多的一隊，故球隊上下都希望今年決賽作出零的突破。

車路士方面，今季是球隊近5季第4次打入英足盃決賽，但球隊對上4屆決賽只有1次成功捧盃，球隊上仗更因為佐真奴費路「派膠」，聯賽以一球不敵阿仙奴，令球隊各項賽事三連勝告終。不過，杜曹賽前已表明中場高華錫已經復操，今仗或有機會復出，而門將就會繼續由阿列沙巴拿加把關。

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