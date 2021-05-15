近日34歲的烏拉圭鋒將卡雲尼與曼聯續約一年，不過近期這名紅魔前鋒接受傳媒訪問時，就居然公開炮轟此前曼聯有份參與的歐超聯計劃，更指責任何參與歐超聯的人士，皆在剝奪一些規模較細的球會參加歐聯的機會。

此前紅魔班主格拉沙家族同意讓球會參加歐超聯，雖然在不足三日後就宣佈退出，惟這件事已經引起了不少曼聯球迷的憤怒，導致近幾周一直在反格拉沙家族示威出現。就連最近與曼聯續約的卡雲尼，亦公開炮轟歐超聯：「當歐超聯來到時我就告訴過自己，這絕對不可能成事。我完全不同意歐超聯這件事，你不可以剝奪更多細球會參加歐聯的機會，或是阻止普通球會與大球會競爭的夢想。」

除了歐超聯外，卡雲尼又將矛頭指向了視像助理裁判（VAR），認為它正在摧毀足球：「VAR奪走了足球的魅力及精髓。你不知道為什麼球證會判罰12碼或是越位，當你射入一球時，你需要等待兩分鐘才慶祝。更差的是，當你慶祝時他們已經告訴你入球無效，因為你的指甲或頭髮處於越位位置，這會令足球變成只是閉嘴踢球，然後賺很多錢的一件事。」

另外卡雲尼接受曼聯官方網站訪問時，又重提此前作客2:3不敵羅馬一仗，眼見隊友格連活特被對手欺負，自己走上前為他出頭一事：「有時候在場上我覺得我需要保護隊友，以及為他們出頭。因為可能他們缺乏經驗或是犯了錯，導致身處一個不公平的情況。一開始格連活特與羅馬的守將理論，但之後有第三個人出現而且推了格連活特。我上前告訴他不應插手這件事，所以我才會幫助格連活特。我試圖將球員分開，使事件平息。」

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