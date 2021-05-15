世界排名第三的西班牙老將拿度，周五在羅馬網球大師賽八強，以6:3、6:4掃走德國新星施華利夫，報回上周在馬德里公開賽8強被對方淘汰的一敗之仇。

「我打了一場很好的比賽，沒有太多犯錯，並發揮出應有的水準，真的很高興。」拿度賽後說。「面對如此優秀的球手，今場勝利對我十分重要。跟在馬德里相比，我今仗的表現更加紮實，與此同時，兩場比賽的情況亦不盡相同。在馬德里，施華利夫的發球與第一下跟進擊球，對我構成了很大的威脅，但在這裏情況有點不同，這裏的泥地場狀態比較正常，令我能夠有更佳的發揮。」

拿度將會美國球手奧普卡，爭奪決賽席位。奧普卡在另一場八強賽事，以7:5、7:6（7:2）擊敗阿根廷的迪邦尼斯，晉級四強。

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