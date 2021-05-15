熱火後衞奧拉迪普（Victor Oladipo）周四接受了右腿股四頭肌肌腱手術，美國傳媒報道，他除了今季無緣復出外，更很有可能會錯過下季全部賽事。

「他們（熱火）還未公佈，但奧拉迪普下季有很大機會全季缺陣。」ESPN記者Brian Windhorst周五在一個網台節目上報道。

29歲的奧拉迪普曾兩度入選NBA明星賽，但自3月25日加盟熱火以來，只為球隊上陣4場。他在4月8日熱火於主場以110:104擊敗湖人之役右膝受傷後，便再沒有上場。

奧拉迪普於2019年1月右腿股四頭肌肌腱斷裂後，曾休戰超過一年。他在今年二月曾拒絕火箭開出的2年4,520萬美元新約，結果被交易到熱火。隨着原有的4年8,500萬美元合約屆滿，奧拉迪普在今季結束後便會回復自由身。他今季合只上陣33場，包括為溜馬打了9仗及為火箭上陣20場。他今季均獲得19.8分、4.8個籃板球及4.6次助攻，但投籃命中率只有40.8%，而在代表熱火上陣的4場比賽，場均有12分、3.5個籃板球及3.5次助攻。

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