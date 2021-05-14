【綜合日本外電】日本上月底起舉行多項奧運測試賽，不過有參賽的外國選手表示大會的安排失當，其中有指曾向運動員安排高熱量的便當和杯麵等食物，被批評對運動員的飲食所需欠缺認識。

近日有日媒爆出，早前舉行的奧運跳水測試賽，其周邊安排出現混亂，例如大會未有安排人員在機場閘口接機。另外，由於賽事以「泡泡」形式進行，所有運動員比賽以外的時間都需要留在酒店房間，大會在各樓層的電梯亦安排保安人員看守，以防有人「偷走」。德國跳水隊教練保舒高亦表示，賽會的隔離方式令運動員感到精神壓力。

而最為運動員詬病的就是飲食問題，大會每餐基本會安排日式便當，對運動員來說都不是有益的食物。有運動員就批評，食物的碳水化合物成份極高，容易引起腹脹，餐單內容又缺乏新鮮蔬菜和蛋白質，據悉有工作人員接獲投訴時更嘗試向對方提供杯麵。亦有部份代表團嘗試自行「叫外賣」，不過由於許多餐廳網站都沒有英文版本，令各人都感到相當不便。

另外，日本醫療工會組織「全國醫師工會」周四亦去信日本厚生勞動省及內閣府，要求停辦今屆東奧及殘奧，工會表示擔心會令日本醫療體系崩潰，又批評日本政府招募義務醫護人員的做法不負責任。