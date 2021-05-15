足總即將公佈出戰2022世界盃亞洲區外圍賽的港隊球員名單，而港隊球員在巴林完成賽事回港，是否需要隔離21日至今未明朗。東方龍獅主教練李志堅表示，球隊下月需要應付亞協盃，但至今未有人向球會交代如何處理球員回港後的隔離問題。

受疫情影響，世界盃亞洲區第二階段C組外圍賽餘下賽事安排下月3至15日在巴林進行，而傑志、東方龍獅及理文的港腳完成世盃外，球季尚未結束，因為還要應付亞冠盃及亞協盃分組賽，如球員回港後要進行21日隔離，便有可能無法為球隊出戰亞洲球會賽。

東方主教練李志堅今日回應傳媒查詢東方的港腳跑踢罷世盃外返港後是否需要隔離，他無奈地表示，暫未有人與球會協調及交代如何處理球員回港後的安排。他說：「港隊球員15日完成賽事回港，目前沒人能交代，球員返抵需要多少日的隔離，而亞協盃下月24號便進行，如球員回港後隔離，隊內有比較多的傷兵，情況比較尷尬，希望有關方面可以有確實時間表。」亞協盃J組暫定下月23至29日在大球場上演，除東方及理文，同組還有蒙古220體育會及台灣球隊台南FC。至於亞冠盃J組則於下月21日至7月6日在泰國進行。

雖然疫情下球員回程後需隔離超過五日，球會有權拒派兵，但消息指港超球會是向支持派兵出戰世盃外，只是希望有關方面可以讓球會知道球員回港後如何處理及解決隔離所帶來的問題。

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