利物浦在雙紅會勝出後，重燃爭奪前四的希望。由於紅軍餘下三輪聯賽的對手都屬中下游球隊，加上兩大競爭對手車路士與李斯特城下周中將正面交鋒，至少會有一隊會失分，紅軍若能在這3場比賽全取9分，下屆歐聯入場券就有望落在他們手中。

曼聯早前已篤定躋身下屆歐聯，剩餘2席就會在目前排第3的李城至第8位的愛華頓之間產生。不過，一般相信韋斯咸、熱刺及愛華頓衝上前四的機會不大，反而利物浦因在今輪擊敗紅魔，令他們爭奪前四的本錢大增。紅軍賽後積60分，雖然分別落後李城6分以及車仔4分，卻踢少他們一場。而且紅軍未來三場的對手，是西布朗、般尼及水晶宮這些早已當餘下賽程為例行公事的對手，牌面上一定秤先。

相反，周六會在英足盃決賽相遇的李城及車仔，剛好下周中又要在英超再決戰，賽果將直接決定前四走勢。若作客的李城勝出，可馬上提前奠定歐聯資格，反而有歐聯決賽後顧之憂的車路士，就很大機會被利物浦搶走爭四的主導權；若果「車李戰」和局收場，紅軍也會佔到一定甜頭，皆因李城在煞科戰仍要硬撼熱刺，失分機會同樣高。

還有一種情況是，如果李城敗給車仔，後者餘下一輪再勝，李城得1勝1負，利物浦成功拿下九分，那麼李城及利物浦就同得69分，要鬥得失球來決定聯賽第四誰屬。當然，紅軍只要任何一仗失分甚至輸波，他們的爭四前景就會急轉直下。

文：盧卡東尼