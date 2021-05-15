「2021UCI國家盃場地單車賽」第三日賽事周六續於將軍澳單車館舉行，「女車神」李慧詩今日掛休戰牌，杜棹熙及羅子駿出戰男子凱林賽，前者成功於復活賽脫穎而出，出線晚上舉行的次圈，後者首圈出意外炒車，幸無大礙，惜最終無緣出線；港隊女子組則有李海恩及楊礎搖齊晉級500米計時賽決賽。

男將杜棹熙及羅子駿昨日戰罷一公里計時賽後轉戰凱林賽，首圈20名車手分三組競賽，每組前兩名入圍次圈，前者於第二組僅排第三，隊友羅子駿首圈排第三組出戰，戰至最後一圈他本排第二，惟超越200米俯衝線後他未有保持行車線，違規駛入下方西班牙車手的車道，對手抽頭時撞中羅的後輪失事，包括羅子駿在內四位車手皆被波及「炒車」，羅子駿雖伏地多時但並無大礙，賽後他被罰款200瑞士法郎（約港幣1720元）。兩位港將其後轉戰復活賽，杜棹熙緊守前列位置，終以第二名衝線晉級晚上舉行的次圈，羅子駿則敬陪末席出局。

今日港隊女子隊有李海恩及楊礎搖亮相500米計時賽資格賽，李海恩表現平平，落後首名意大利車手維絲2.247秒排第五，楊礎搖排第三，她們晚上將出戰決賽。

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