澳洲加入亞洲足協後，2006年起連續4屆打入世界盃決賽周，帶挈卡希爾、維度卡、基維爾等黃金一代，有機會去歐洲頂級球會搵食。不過講真，澳洲球員普遍都係體力強，腳法就一般，喺亞洲可以屈身形，要出國搵食兼成功就真係唔係咁易。

好似37歲前鋒史葛麥當奴，當打時期做過些路迪正選，幫手贏蘇超，不過本身都係細細粒賣速度，年紀大咗就好難喺蘇超立足，2019年就返到澳職搵食。最近一單轉會就幾奇怪，好地地今季踢開布里斯班獅吼，都叫入到三粒波，但4月尾就突然離隊，轉投西悉尼流浪者，2隊其實都爭緊前6，獅吼咁樣放走史葛麥當奴，真係唔明點解。

其實季初都覺得西悉不斷增兵，係爭標黑馬，不過教練卡爾羅賓遜又真係舉棋不定，本身有米歇爾杜基、艾賓尼伊斯爾、西蒙確斯等前鋒，場場比賽已經「星期美點」咁轉，到季尾仲未有諗好正選箭頭，家陣又加多個史葛麥當奴，真係更加難搞。從賭波角度，西悉家陣玩到有前冇後，又真係追入球「大」佳品，近3仗比賽加埋入咗12粒波，平均每場入四粒，下星期日就作客攻強守弱嘅珀斯光輝，唔使諗一定要「大」啦。

講開追入球「大」，墨爾本城又係澳職佳品，平均攻力強，不過後防又冇季初咁穩定，下星期日主場對威靈頓鳳凰，都係入球「大」啦；星期六戲碼就一般啲，揀咗紐卡素噴射機主場對中岸水手，水手近況有啲回落，不過防守力始終可靠啲，讓平/半揀得過。

文：牽牛

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