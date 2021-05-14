自李斯特城2016年贏得英超冠軍後，英格蘭本土三大錦標都是由Big 6球隊贏得。李城今季再接再厲圖打破壟斷，力爭史上首個英足盃冠軍。2019年2月起任李城領隊的羅渣士，也希望這支花了差不多兩年打造的球隊，可在今場英足盃決賽擊敗車路士修成正果。

文：吹雪

李城創會137年以來，先後於1949年、1961年、1963年和1969年晉級英足盃決賽，但都落敗而回。李城因此也保持英足盃一項不光榮的紀錄，就是在所有從未贏過英足盃冠軍的球會中，打入決賽次數最多的一隊。難怪球隊上下，都希望在今年決賽作出零的突破。

不過李城要突破絕不容易，自該隊2016年的英超奇蹟後，英格蘭本土3大錦標近5季全落入Big 6口袋（見附表1），足見其他球隊跟Big 6的距離有多大。英足盃雖有爆冷溫床稱號，但過去40屆決賽中，只有七次由非Big 6球隊奪標，分別是韋斯咸（1980年）、愛華頓（1984年、1995年）、高雲地利（1987年）、溫布頓（1988年）、樸茨茅夫（2008年）和韋根（2013年），可見非Big 6球隊要贏足總盃絕非易事。

本土賽未開齋望破宿命

20/21球季對李城來說，也到了關鍵時刻。一方面球隊正為來季歐聯席位奮戰，一旦成功晉級歐聯，可為球會帶來數以千萬鎊收入，球隊未來也得到保證。另一方面如果真的贏得英足盃，除了可合共得到330萬鎊（約3,618萬港元）獎金外，球隊也終可奪得自2016年英超冠軍後首個主要錦標。

李城周中擊敗曼聯後，羅渣士直言是踏出取得來季歐聯席位的一大步：「擊敗曼聯十分重要，我們已有66分，上季第3和第4的球隊也不過同樣得66分。我們在餘下兩場聯賽仍不能鬆懈，力爭歐聯席位，是我們季初已定好的目標。我們也想贏得足總盃。班主艾雅華特因父親兼前班主維猜離世，過去幾年受了不少苦，能晉級決賽令他感高興真是好極了。」

就算羅渣士，也需要一個錦標去證明自己的實力。他曾先後執教英超史雲斯和利物浦，從未贏過任何英格蘭頂級錦標。之後他北上執教蘇超些路迪，雖贏盡錦標，卻始終有點遺憾。所以當李城18/19球季季中向他招手時，羅渣士毅然重返英超。

高賣低買終步入收成期

在羅渣士帶領下，李城變成近年力求打破Big 6壟斷的先鋒。2016年的奪標功臣，除了門將卡斯柏舒米高和前鋒占美華迪仍是主力外，其餘各人不是已離隊，就如中場馬克艾拜頓和後防韋斯摩根等，已變成後備甚至被投閒置散。羅渣士在轉會市場也長袖善舞，先後高價出售了哈利馬古尼和芝維爾兩大後防，用得回的資金購入泰利文斯、艾約斯佩雷斯、占士祖斯甸、韋斯利科芬拿和卡斯泰尼等球員，令球隊實整實力有增無減（見附表2）。加上蘇恩古、占士麥迪臣和伊恩拿祖等的不斷成長，羅渣士帶領的李城終進入收成期，既力爭今季英足盃冠軍，也有望再次參加歐聯。