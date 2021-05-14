【UCI國家盃場地單車賽】

「2021 UCI國家盃場地單車賽」次日賽事周五續於將軍澳單車館舉行，「女車神」李慧詩所向披靡，她於爭先賽決賽以2:0擊敗日本車手小林優香，主場封后。（無綫85台今日6:45pm直播）

港隊首日比賽僅派員參加女子團體爭先賽，次日李慧詩等運動員出戰個人賽事，「女車神」於爭先賽200米計時資格賽造出10秒664，以0.155秒之差力壓日本對手小林優香首名直入8強，隨後她面對危地馬拉對手洛迪古絲未遇考驗，2場皆以超過1個車位的距離取勝，晉級四強。

受疫情及旅遊禁令限制，部份知名車手未有參與今屆賽事，爭先賽四強戲碼成「三英戰呂布」之勢，李慧詩鬥日本車手梅川風子，另一邊廂4強席位則由另外2名日本車手佐藤水菜及小林優香包辦。李慧詩與小林優香輕取對手晉級，兩雄曾於2019年亞錦賽決賽碰頭，其時李慧詩擊敗對手勝出。兩年後再會，李慧詩決賽第一場後發先至率先衝線，第二場李慧詩帶頭出發，起步讓出頭位殿後，不過她後勁凌厲，最後一圈發力加速，超越對手勝出，揚威主場。

讚日本車手進步快

李慧詩表現超班，她賽後指主場奪金甚感滿足，「今次好有信心有前三，其實日本發展很厲害，所以有第一都好滿足，今次比賽我狀態跟平時差不多，回看分段時間都能保持。」賽事以「隔離泡泡」形式舉行，李慧詩認為賽會着重細節，又感謝工作人員安排。戰罷兩日賽事，港隊總教練沈金康指李慧詩200米表現非常理想，已達平日參加的世盃成績，亦有狀態對抗其他國家運動員，他又點名讚揚小將楊礎搖及杜棹熙，認為前者表現勇敢，有發展潛質；後者則有進步，有助備戰未來全運及亞運。

李海恩出局感失望

至於另一港將李海恩爭先賽資格賽排第10，須轉戰16強爭入圍，可惜她不敵美國車手瑪德蓮出局。李海恩賽後表示對成績略為失望，但指現階段尚未進入奧運最後直路，不會心急，「今（昨）日賽畢200米有點失望，只可以說已經盡全力，可惜還是差點點，明（今）日500米計時賽雖然並非主項，但目標是造出最好時間。」捕捉賽方面，楊礎搖與其他車手力戰40圈，最後關頭她體力不及其他車手被拋開，結果排名第八。

賽事尚餘兩日，李慧詩周六休戰，隊友李海恩及楊礎搖會參加500米計時賽，該項目的上屆世錦賽季軍得主、意大利車手維絲亦有報名；男子組方面，羅子駿和杜棹熙則雙雙於凱林賽亮相。

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