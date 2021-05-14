港超聯第三循環賽事周六展開，率先上演兩場爭標組賽事，下午先有東方龍獅對天水圍飛馬，傍晚再有傑志對理文。

今季港超聯重現第三循環，八支球隊按排名分為爭標組及護級組，再進行三輪賽事，周六先上演兩場爭標組賽事，四隊當中現只有排頭兩位的傑志和東方有機會爭標，但現排第三的飛馬仍有機會趕過東方成為亞軍。

四支爭標組球隊各有目標，周六兩隊仍可爭標的球隊分途出擊，榜首的傑志會在旺角大球場迎戰理文，守將艾里奧賽前表示：「頭四位球隊每隊都實力相當，理文陣中有速度與經驗兼備的球員，要好好集中應戰。」理文上仗有中鋒洛迪古斯拉傷，今仗料無法倒戈，幸另一傑志舊將顏樂楓已復出，上仗後備落場更即交出一個助攻。

同日另一場由東方與飛馬在小西灣運動場交手。東方目前落後傑志三分，要重奪港超聯冠軍，餘下三仗不容有失。飛馬落後東方六分，仍有機會趕過對手成為聯賽亞軍。主教練郭嘉諾表示，季內飛馬未贏過傑志和東方，希望可在第三循環擊敗這兩強敵。

港超聯爭標組周六秩序

東方龍獅vs天水圍飛馬

時間：3:00pm

場地：小西灣運動場

票價：$80、$30（長者及學生）

傑志vs理文

時間：5:30pm

場地：旺角大球場

票價：$120及$50（長者及學生）

註：球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

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