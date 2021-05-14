周六英足盃決賽兩隊領隊，無獨有偶都是季中接手球隊，其中羅渣士早於2019年2月從佩爾手上接過李斯特城帥位，雙方僅合作不足10個月，便獲班主艾雅華特信任，獲得全英超領隊暫時最長年期的五年半合約，至2025年夏天才屆滿，以免阿仙奴、熱刺等球會撬人；反觀車路士領隊杜曹今年1月走馬上任，僅獲18個月的短約，但下半季「駕車技術」出眾的他，有傳季尾將獲車仔提供新約。

獲現時全英超獲得最長合約的羅渣士，上周就大讚班主不只是投資，還是不折不扣的李城球迷：「這對他們來說不只是一項生意，他們投入大量資金，照顧球迷所需，並令支持者對球會感到自豪，我肯定很多球會都會喜歡他們成為班主。」

反觀車仔班主阿巴莫域治就一向以成績行先，炒領隊從不手軟，今季辭退球會傳奇林柏特後，雖找來杜曹接任，但只願提供為期18個月的短約，杜曹坦言並不介意：「我最初的確有一點保留，當時的想法是『嘩，18個月？』但1分鐘後我便想通了，這有甚麼分別，就算他們給我一份四年半的合約，又有甚麼不同？如果他們不滿意我的表現，一樣可以炒掉我。」不過，執教不足半季即領軍殺入英足盃及歐聯決賽，杜曹的領軍能力有目共睹，有傳車仔季尾將為杜曹提供一份為期兩年的新約，另加一年的優先續約條款，目前的700萬鎊年薪亦會獲提升。

文：尊嘉