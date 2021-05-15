周六蘇超賽事，格拉斯哥流浪今季最後一場賽事，於主場迎戰鴨巴甸。雖然格流已經提早封王，但回到主場加上有不少球迷於場外等待慶祝，球隊再以4:0大勝一場。執教格流第三季的領隊謝拉特，終於成功打破些路迪的壟斷，而且更是他首度捧起聯賽冠軍的獎盃。

已經提前封王的格流，只要完成周六對陣鴨巴甸的賽事後，完場就會有捧盃環節。即使目前格拉斯哥因疫情不允許在戶外有大型聚會，惟比賽開始前的4個多小時，已經有大量格流球迷於主場外聚集，準備與球隊一同慶祝捧盃時刻。當格流全隊到達球隊時，更有不少球迷衝上前希望合照。

此役主場出擊的格流表現未有令場外球迷失望，5分鐘就已經先開紀錄，達華尼亞在右路傳中，省中鴨巴甸守將後再被門將不慎拍入網。隨後格流一直掌握場上的主動權，直至34分鐘，賴恩堅特左路壓落底後傳中，基馬胡菲跑前柱撞入，半場格流領先2:0。

換邊後格流未有放軟手腳，胡菲於60分鐘於禁區頂勁射為球隊領先至3:0。加上後備入替的迪科爾，在88分鐘於禁區內避開幾名鴨巴甸守衞再射近柱，助格流埋齋大勝4:0，以全季不敗的成績結束今季的蘇超賽事之餘，16次於主場出擊更獲得全勝佳績，而且只失2球。

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