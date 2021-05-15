76人中鋒懷特侯活（Dwight Howard）因上仗與熱火中鋒夏斯林（Udonis Haslem）衝突領下技術犯規，今季已累積16次技犯自動無薪停賽1場，令侯活損失約17,688美元（約13.7萬港元）。

侯活於76人上仗鬥熱火的第二節初段，與夏斯林爭論後被前者手指指向頭部，二人幾乎大打出手。夏斯林連吃兩次技犯被逐，侯活也「食」一個T當作警告。不過今季頻與球員衝突的他，季內已累積被吹16次技術犯規，被罰停賽一場，他於76人周一大勝魔術、相隔20年奪得東岸一號種籽身份一仗，就服刑沒有上陣。

除了侯活，小馬新星當錫（Luka Doncic）亦要小心，他今季亦已經累積15次技犯。雖然小馬已奪得西岸前六的季後賽資格，但在餘下最後一場常規賽要鬥木狼下，還要小心為上。

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