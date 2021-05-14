周六英超尾場賽事，韋斯咸作客白禮頓。縱使「槌仔幫」現在爭奪前四的前景不太樂觀，但畢竟未到最後關頭不會投降，加上近期傷兵陸續復出，球隊實力有增無減；反觀白禮頓已護級成功，剩餘三輪賽事毫無壓力，預計此役戰意成疑，平手盤必捧槌仔幫。（球賽編號：星期六56；now621台明日3:00am直播）

韋斯咸上仗在主場0:1不敵愛華頓，令他們爭前四的本錢大減。雖然競爭對手之一的車路士周三失分，但因利物浦於一天後的雙紅會勝出，變相令跌落第六的槌仔幫歐聯資格「凍過水」，只能求最後三輪全勝，以及其他前列球隊失分，才能保住一絲希望。好消息是中場迪格蘭賴斯及麥克盧保有望傷癒復出，而且前場有剛榮膺英超四月最佳球員的連格（圖）、米查利安東尼奧及查洛保雲合作攻堅，攻力有保證。

另一邊廂白禮頓已上岸，今仗又有兩大主力馬奧比及李維士鄧克停賽，攻守影響甚大。雖然白禮頓近3次迎戰韋斯咸取2勝1和，惟槌仔幫目前戰意旺盛，作客要搶分非難事。

同日另一場，般尼主場迎戰列斯聯。列斯聯上仗輕取熱刺，而且大部份主力如拉芬夏比洛尼、洛迪高摩連奴及李安谷巴已傷癒復出，此役面對近12次主場出擊僅贏1次的般尼，列斯讓平/半照捧上盤。（球賽編號：星期六19；now621台今日7:30pm直播）

文：王杰