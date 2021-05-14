自李斯特城2016年贏得英超冠軍後，英格蘭本土三大錦標都是由Big 6球隊贏得。李城今季再接再厲圖打破壟斷，力爭聯賽前四進軍歐聯和史上首個英足盃冠軍，達到名利雙收。2019年2月起任李斯領隊的羅渣士，也希望這支花了差不多兩年打造的球隊，終可在今場英足盃決賽擊敗車路士修成正果。

李斯創會137年以來，先後於1949年、1961年、1963年和1969年晉級英足盃決賽，但都落敗而回。李城因此也保持英足盃一項不光榮的紀錄，就是在所有從未贏過英足盃冠軍的球會中，該會打入決賽次數最多的一隊。難怪球隊上下，都希望在今年決賽作出零的突破。

不過李城要零的突破絕不容易，自該隊2016年的英超奇蹟後，英格蘭本土3大錦標近5季全落入Big 6口袋，足見其他球隊跟Big 6的距離有多大。另外英足盃雖素有爆冷溫床稱號，但早已名不符實，過去40屆決賽中，只有7次由非Big 6球隊奪標，分別是韋斯咸（1980年）、愛華頓（1984年、1995年）、高雲地利（1987年）、溫布頓（1988年）、樸茨茅夫（2008年）和韋根（2013年），可見非Big 6球隊要贏足總盃，絕非易事。

20/21球季對李城來說，也到了關鍵時刻。一方面球隊正為來季歐聯席位奮戰，一旦成功晉級歐聯，可為球會帶來數以千萬鎊收入，球隊未來也得到保證。另一方面如果真的贏得英足盃，除了可合共得到330萬鎊（約3,618萬港元）獎金外，球隊也終可奪得足總盃，以及贏得2016年英超冠軍後首個主要錦標。

李城周中擊敗曼聯後，羅渣士直言是踏出取得來季歐聯席位的一大步。他說：「擊敗曼聯十分重要，我們已有66分，而上季第3和第4的球隊也不過是有66分。我們在餘下兩場聯賽，仍然不能鬆懈。力爭歐聯席位，是我們季初已定好的目標。我們也想贏得足總盃。班主艾雅華特（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）因父親兼前班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）離世，過去幾年受了不少苦，能晉級決賽令他感高興真是好極了。」

就算羅渣士，也需要一個錦標去證明自己的實力。這位曾先後執教英超史雲斯和利物浦的領隊，從未贏過任何英格蘭頂級錦標。之後他北上執教蘇超些路迪，雖然贏盡錦標，卻始終有點遺憾。所以當李城18/19球季季中向他招手時，羅渣士毅然重返英超並執教李城至今。

在羅渣士帶領下，李城由2016年的英超冠軍，變成近年力求打破Big 6壟斷的先鋒。2016年的奪標功臣，除了門將卡斯柏舒米高和前鋒占美華迪仍是主力外，其餘各人不是已離隊，就如中場馬克艾拜頓和後防韋斯摩根等，已變成後備甚至大後備。羅渣士在轉會市場也長袖善舞，先後高價出售了哈利馬古尼和芝維爾兩大後防，用得回的資金購入泰利文斯、艾約斯佩雷斯、占士祖斯甸、韋斯利科芬拿和卡斯泰尼等球員，令球隊實整實力有增無減。加上列卡度彭利拿、蘇恩古、占士麥迪臣和伊恩拿祖等的不斷成長，羅渣士帶領的李城終進入收成期，既力爭今季英足盃冠軍，也有望再次參加歐聯。

16/17球季至今英格蘭本土3大錦標奪冠球隊

球季：20/21

奪冠球隊：曼城（英超）、車路士/李斯特城（英足盃）、曼城（英聯盃）

球季：19/20

奪冠球隊：利物浦（英超）、阿仙奴（英足盃）、曼城（英聯盃）

球季：18/19

奪冠球隊：曼城（英超）、曼城（英足盃）、曼城（英聯盃）

球季：17/18

奪冠球隊：曼城（英超）、車路士（英足盃）、曼城（英聯盃）

球季：16/17

奪冠球隊：車路士（英超）、阿仙奴（英足盃）、曼聯（英聯盃）

近兩季車路士李斯特城球員買賣表

車路士20/21球季主要球員買賣

加盟：艾度亞文迪、 堤亞高施華、芝維爾、薛耶治、夏維斯、迪姆華拿

離隊：艾華路莫拉達、柏度洛迪古斯

車路士19/20球季主要球員買賣

加盟：高華錫

離隊：夏薩特、奧拉艾拿、大衛雷斯、加利卡希爾

李斯特士20/21球季主要球員買賣

加盟：韋斯利科芬拿、卡斯泰尼、辛基斯安達（借用）

離隊：芝維爾、迪馬雷格雷、艾迪恩施華、施利文尼

李斯特士19/20球季主要球員買賣

加盟：泰利文斯、艾約斯佩雷斯、占士祖斯甸、丹尼斯普拉特

離隊：哈利馬古尼、岡崎慎司

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