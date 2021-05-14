以前日本球員去歐洲球隊效力係一件好大嘅新聞，有啲日本電視台甚至會派一隊攝製隊飛埋過去日跟夜跟。不過家陣日本球員旅歐就已經好普遍喇，有啲喺歐洲球會效力嘅日本球員甚至都未入選過國家隊㖭。

近年旅歐嘅日本球員雖然好多，不過真係有成績嘅就冇乜，好似上一代日本隊主力嘅香川真司同柴崎岳咁，𠵱家就只係喺非主流或次級聯賽搵食。就算係久保建英同堂安律呢批新生代球員，亦都要為上陣機會而煩惱。

有唔少旅歐球員要繼續掙扎求存，不過已經離開咗日本球壇九年嘅日本國腳酒井宏樹就準備返屋企喇。日本傳媒日前就報道，浦和紅鑽正式向法甲馬賽支付150萬歐元違約金買斷31歲嘅酒井宏樹，相信大家好快就可以見到佢喺日職披甲喇。

講開回流日本嘅旅歐球員，橫濱水手都有兩個，就係曾經去過比利時搵食嘅天野純同埋小池龍太。橫濱今輪就會作客硬撼換帥後表現大勇嘅鹿島鹿角，兩隊近期幾乎場場有波入，今場肯定都會鬥攻，[2.5/3球]嘅「大」博得過。

另一場推介係清水心跳對名古屋鯨魚，名古屋雖然近期對強隊頻頻失分，今場佢哋嘅對手就只係護級分子清水，今場只係讓平/半咁少，上盤梗係撐名古屋。

星期六仲有場柏雷素爾對FC東京，兩隊今季戰績都相當頹，加上東京都出咗名作客唔係好攻得，今場對住柏雷素爾都係海軍鬥水兵，不如要個[2/2.5球]嘅「細」好過。

文：薰爵

《亞洲放題》為讀者精選各大亞洲波筍盤，每個周六約定你任點任食。