2020年NBA籃球名人堂將於美國時間周六進行入主儀式，儀式前名人堂特地為已離世的傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）舉辦特別展覽，並由其遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）設計。拜恩大女兒娜塔莉亞（Natalia Bryant）亦有現身周五的頒獎晚會，她代父親披起名人堂的紅色西裝外套，情況令人感觸。

為紀念去年初空難離世的拜恩，今屆名人堂特地在美國麻省春田市的場館單獨開放一個大型展廳，擺放拜恩的相關紀念品如球衣、球鞋等供球迷觀賞。是次的展廳設計由雲妮莎參與，展品亦跟收集卡公司Panini等攜手合作。名人堂周五進行記者會，將會接受頒授儀式的成員加尼特（Kevin Garnett）和鄧肯（Tim Duncan）均在現場，未能蒞臨現場的拜恩，由雲妮莎發表聲明。聲明寫道：「拜恩很榮幸能為入主籃球名人堂，我很期待在明天的頒授典禮跟大家分享拜恩的傳奇。我代表我的家人，向全球球迷對我們的持續愛戴和支持致謝。」

周五較晚時間名人堂舉行活動慶典及頒獎晚會，入主儀式就會在周六才舉行。身穿白色西裝的雲妮莎，帶同大女兒娜塔莉亞代為接受大會頒予拜恩的紅色西裝外套，並與今屆名人堂的全體成員合照留影。拜恩跟加尼特及鄧肯同在2016年退役，並跟兩位名將有深厚關係。加尼特和鄧肯球員生涯都很努力「對抗」Kobe，今天這位老對手卻已不在人世。

鄧肯說：「偉大的球賽令你發揮出最佳的本色，這就是他平日常做的，你要經常在最佳狀態，並在對陣他或他球隊時發揮出來，這是我記起跟他對陣時最欣賞他的地方。他是位狂熱競爭者，總要求自己和隊友做到最佳。跟他同場是種榮幸。」加尼特亦說：「看看NBA傳奇球員的清單，我找不到其他兩位更佳的球員入名人堂。他們兩位（拜恩和鄧肯）都是非常好，非常優秀的球員，我自己亦非常榮幸入選。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波