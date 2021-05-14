周六意甲尾二一輪迎來打吡周，打頭陣先有祖雲達斯主場迎新科冠軍國際米蘭的國家打吡。祖記周中全取三分，力保爭入前四的希望，不過今輪卻要硬碰死敵國際，即使對方已奪冠亦難會放水，勝負難料下不如捧「入球大細」[2.5/3球]的「大」。（球賽編號：星期六38；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日0:00am直播）

文：亨少

周中祖記作客鬥中游的薩斯索羅，有基斯坦奴朗拿度（C朗）及保羅戴巴拿同樣攻入效力球隊的第100球下，以3:1擊敗對手。然而，比賽形勢卻是祖記受壓居多，薩斯索羅不論射門及控球率都在對手之上，若非43歲的門將保方早段撲出杜文尼高貝拉迪的12碼，恐怕「斑馬兵團」未會贏得如此輕鬆。

主隊連續13場有失球

今仗對手是早已封王的國際米蘭，上輪國際面對羅馬依然出盡全力爭勝，加上雙方恩怨多多下，國際未必放水。雖然國際或有上仗被換出後鬧情緒的拿達路馬天尼斯被雪藏，不過單單盧卡古已可令祖記防線疲於奔命。而且，祖記各項賽事已連續13場有失波，雖然論戰意主隊更勝一籌，但料「藍黑軍團」亦不會坐以待斃，開「大」可期。

「羅馬打吡」捧拉素

同日尾場會上演羅馬打吡羅馬鬥拉素，拉素現時雖落後第4位的拿玻里6分，但就少踢一場，仍有一線生機爭入前四。死敵羅馬下半季表現大走樣，加上在歐霸出局及爭前四無望下戰意難料。2軍首循環交手「藍鷹」清脆以3:0擊敗死敵，今季羅馬其中一個特點為鬥前列球隊幾乎未曾贏過，今仗亦恐難有突破，拉素讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期六54；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）