【名家足路】

明晚西布朗將主場硬撼利物浦，雖然主隊已宣佈降班，但領隊艾拿迪斯執教的球隊，以往面對傳統勁旅時都會表現得特別賣力。不過紅軍如今氣勢如虹，相信他們誓要在餘下的三場聯賽取得全勝，保持來屆出戰歐聯希望。

相信到季尾階段，最刺激肯定是前四歐聯席位爭奪戰。雙紅會在月初時因球迷衝入球場而延期，反而對利物浦相當有利。在車路士面對阿仙奴竟全失三分的情況下，主導權立即轉到利物浦手上，只要他們先在周中的補賽擊敗曼聯，再在餘下的三場聯賽取勝，基本上很大機會可以奪得聯賽第四位，參加來季歐聯比賽。紅軍亦果真率先作客痛擊死敵紅魔，未來三輪聯賽對手西布朗、般尼及水晶宮都較易應付。

紅軍最近的表現回復穩定，近6場賽事取得3勝3和。球隊季中表現下滑，失分連連令球員出現信心危機。不過紅軍勝出雙紅會後，令球隊的狀態大大提升之餘，亦看見球員們再次全心全意投入比賽，士氣信心重回高峯。

沙迪奧文尼的正選位置被迪亞高祖達取替，祖達立即取得入球，前者賽後更拒絕跟領隊高普握手，但我認為這樣證明了他是一位鬥心十分強的球員，定必會以好表現奪回正選位置，球迷們不用太過擔心，賽後高普也表示沒有太大問題。雖然兩位年輕中堅依然出現不少漏洞，但法賓奴泰華利斯踢回中場後，再拍檔狀態十分好的堤亞高艾簡達拿，大幅增強了球隊的中場實力，攻守串連及反擊戰術的執行亦順暢得多。最後右閘阿歷山大阿諾特表現回勇，令紅軍實力變得更加完整，撐紅軍今仗繼續全取三分。

文：丘建威