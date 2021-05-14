周六英足盃決賽，車路士和李斯特城會師溫布萊球場爭標，車仔上場聯賽因佐真奴費路「派膠」，以一球不敵阿仙奴，近兩仗都有失球，面對同樣後防不穩的李城，可捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期六39；無綫85台明日0:15am直播）

車仔在英足盃習慣派出阿列沙巴拿加上陣，缺少近期表現穩定的艾度亞文迪把關，失球機會亦增加，加上中堅安達斯基斯坦臣對曼城時受傷，未能趕及上陣，中場高華錫亦上陣成疑，球隊中後場變動空間較少。

杜曹上仗鬥阿仙奴時收起迪姆華拿，相信是為此役作準備，預計他會和美臣蒙特及薛耶治合作攻堅，當中薛耶治近期腳風不俗，對上兩圈的英足盃賽事都有入球外，早前對曼城的聯賽亦有一球進賬，今仗有力攻破李城大門。

另邊廂，李城上場聯賽以2:1挫曼聯，在爭前4的路上取得寶貴3分，士氣大增。不過，球隊近期防線問題較多，先有經驗豐富的莊尼伊雲斯今仗因傷缺陣，令羅渣士要以右閘卡斯泰尼客串中堅，另一中堅蘇恩古近期表現不穩，對紐卡素時曾失誤致球隊失球。事實上，李城已連續四場有失球，今仗面對反擊速度高的車路士難保不失。

車路士對上4屆3次打入英足盃決賽，但只有一次成功捧盃，另外2次都以1:2不敵阿仙奴飲恨，往績上不看好，加上近7屆英足盃決賽有5屆的總入球都在3球或以上，今仗入球「大」絕對值捧。

（賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。）

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