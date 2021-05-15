東方龍獅今午在港超聯爭標組首輪賽事順利打響頭炮！這支老牌球會憑林恩許梅開二度，加上辛祖及基頓的入球，以4:0大勝天水圍飛馬，繼續向爭標對手傑志施壓。

港超聯爭標組在烈日下揭幕，首戰東方對飛馬吸引到556名球迷到小西灣運動場觀戰，而東方仍受傷兵影響，加上部份球員出現疲態，此戰變陣，改踢三後衞，中場有迪高復出，費蘭度退居後備；至於飛馬以上場擊敗標準流浪陣容應戰，而早段取得主動，可惜山度士7分鐘「食詐糊」，到20分鐘左路單角施射被東方守門員葉鴻輝封出後，東方戰至23分鐘，由盧卡斯交辛祖禁區內鬆容控定射成1:0。

飛馬失守後未及反撲，便於31分鐘被東方中堅基頓接應角球頂入成2:0。飛馬翼鋒達施華在35分鐘禁區頂射門未能命中目標。戰37分鐘，飛馬左路出錯失控球權，東方李嘉傳遠柱的盧卡斯頭槌攻門被飛馬守門員梁興傑拍出底線，東方半場領先2:0。

易邊後，飛馬初段取主動，但未能攻破東方大門，到59分鐘東方反擊，黃梓浩左傳近柱的林恩計頂入成3:0，而這名中場在83分鐘接應王力威傳中射成4:0，攻入其季內第五球，兼助球隊尊定4:0勝局。東方全取三分後，15戰34分，繼續追趕傑志，而飛馬15戰25分爭次席也無望。

東方主教練李志堅賽後表示最重要是全取三分，而過程並不是外界所看般輕鬆。他說：「上半場開紀錄後，很快攻入第二球，擴大領先優勢是關鍵。球隊仍受傷兵影響，中堅艾華度剛接受手術，季內難再上陣，另外，艾華頓傷勢較預期嚴重。」飛馬主教練郭嘉諾賽後指中鋒山度士近期錯失很多機會，此戰早段亦是這情況，反而對手五個機會入四球，這是勝負分野，而球隊未來想爭標必須加強後備力量。

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