湖人入前6尚未絕望！周六NBA衞冕湖人出戰今季尾二一場常規賽，兩位大將安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）和勒邦占士（LeBron James）齊齊復任正選，結果成功以122:115擊敗溜馬，雖然贏波後仍然位列西岸第7，但場差已與第5的拓荒者追成平手，只要周日煞科戰成功擊敗已經無緣季後賽的塘鵝，同時拓荒者不敵金塊遭遇連敗的話，將可壓過對方以第6種籽身份晉身季後賽。

今仗作為湖人關鍵一戰，兩位主力占士和AD齊齊正選復出，可見球隊今仗取勝的決心，占士亦投入個2分球，取得本場首個得分，雖然溜馬第一節曾領先11:10，但「紫金兵團」反超隨即反超，並以36:28取得第一節。

雙方在第二和第三節分別以28:28和32:32打成平手，令雙方保持8分差距進入第四節。比賽餘下7分鐘時，溜馬急起直追，曾打出一段11:0的攻勢，總比分只有落後湖人3分，幸好占士在此時個人獨取5分，助球隊再次拉開比分，最終湖人以122:115擊敗溜馬，仍有望入前6殺入季後賽。

煞科日湖人及拓荒者賽程

周一9:00am

（西12）塘鵝 vs （西7）湖人

周一9:00am

（西6）拓荒者 vs （西3）金塊

註：前者主場

（）為常規賽排名

開賽時間為香港時間

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