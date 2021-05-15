西甲已近尾聲，戰至尾二一輪，三雄爭霸局面持續白熱化。上輪大意被利雲特逼和3:3的巴塞隆拿，周日回到主場迎戰切爾達。上輪痛失兩分令巴塞現時爭標形勢極為惡劣，今仗只能全力以赴盡最後努力；是役對手是入得又失得的切爾達，加上過去對碰不乏大手交易，今仗可敲「入球大細」[3.5球]的「大」。（球賽編號：星期日65；now633台明日0:30am直播）

文：亨少

尾二一輪賽事，賽會為公平起見，決定三雄的比賽於同時間上演，而三強恰巧今輪對手都是中游分子、有力踢風流波的隊伍。巴塞上輪作客利雲特，半場已經輕鬆領先2:0，不過下半場大走樣被轟三球，最終只帶走一分。賽後教練朗奴高文的調動備受批評，為保帥位，今仗勢必要帶隊踢翻身戰。

估計今仗巴塞的排陣與上輪接近，上輪有入球亦有助攻的奧士文尼迪比利出任右翼衞表現出色，亦有助加強球隊攻力。至於對手切爾達近期錄得一波四連勝，不過對手整體實力平平，而球隊今季不乏大手交易的比賽，今仗面對同樣入得又失得的巴塞，可望上演入球騷。

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馬體會鬥奧沙敲「大」

同時段另一場，現時領導群雄的馬德里體育會主場迎戰奧沙辛拿，上仗馬體會力克皇家蘇斯達，令球隊最快可在今輪奪冠（見附表）。雖然前鋒蘇亞雷斯仍陷入球荒，不過安祖哥利亞及恩歷克卡拉斯高近期狀態不俗，上輪就靠2人建功全取3分，但是役讓球半/兩球實在太多，不如博「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期日63；now630及631台明日0:30am直播）

至於次席的皇家馬德里就會作客鬥畢爾包，皇馬上輪輕鬆4:1擊敗CF格蘭納達，保住爭冠的機會。對手畢爾包雖然是巨人殺手，且兩軍近年對碰，皇馬未見甜頭，不過眼下處於爭冠最後直路，相信皇馬眾將必會全力去盡力爭三分，續向領先兩分的馬體會施壓，讓一球可捧上盤。（球賽編號：星期日64；now632台明日0:30am直播）