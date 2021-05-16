周日英超早場，主場出擊的水晶宮雖然曾兩度落後，但憑泰歷米素爾下半場尾段攻入奠勝球，以3:2反勝阿士東維拉。

聯賽毫無壓力的水晶宮今仗派出不少副選上陣，占士麥卡菲和舒洛比都正選上陣，而昔日被視為英格蘭國家隊1號門將希望的畢蘭特，亦首次為球隊聯賽上陣。開賽初段，維拉攻勢較多，2分鐘積及藍斯禁區的燙射就僅僅出界；15分鐘，奧尼屈堅斯禁區右路的轉身抽射中楣彈出；2分鐘後，維拉右路傳中，水晶宮守將解圍不遠，後上的約翰麥甘尼撞射得手，為球隊領先1:0。

32分鐘，水晶宮的泰歷米素爾左路傳中，賓迪基壓頂破網為球隊追成1:1；追平僅兩分鐘，安華艾加斯就為維拉再度領先，半場維拉領先2:1。

換邊後，落後的水晶宮未有放棄，更多次靠伊比爾治伊斯和韋費特沙夏在左路製造攻勢，76分鐘，伊斯直線交給沙夏，後者殺入禁區後推大位勁射，皮球省中艾穆罕默迪後入網，水晶宮追成2:2。臨完場前6分鐘，伊斯半傳半射，米素爾門前把皮球撞入，最終助球隊反勝3:2。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波