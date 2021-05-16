香港長跑天后姚潔貞再創馬拉松港績！周日在意大利米蘭馬拉松賽，以2小時31分21秒打破自己保持的香港紀錄，舊紀錄為2小時34分07秒，只可惜今日未達東奧參賽標準的2小時29分30秒，無緣今屆東京奧運，寄望九月全運會再創佳績。

姚潔貞原本今日是參加哥本哈根站比賽，但該賽因疫情取消，一星期前才得知可以參加米蘭站比賽，在日籍教練川尾愼悅陪同下上周四才到達意大利，今日以刷新紀錄的成績完成比賽，長跑教練的丈夫陳家豪大讚潔貞：「如果挾2019年黃金海岸的勢（當時破港績）很有機會衝到東奧，但後來受傷患影響，加上疫情很多賽都不能參加，今日她的時間已很不錯。」

東奧馬拉松在本月31日截標，由於達到參賽標準的女子馬拉松選手巳超過限定的80人，所以潔貞今次衝奧失敗，陳家豪坦言今年九月全運會、明年亞運以及三年後的奧運都是潔貞目標。

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