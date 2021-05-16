港超聯今日上演護級組首輪賽事，標準流浪在尾場憑陳肇鈞及祖連奴各梅開二度，加上黃駿軒禁區建功，盧均宜超遠程笠射得手，以6:0大炒晉峰，令後者吃下季內最大敗仗。久違的聯賽雙料吸引到616名球迷到小西灣運動場撐場。

多季未有安排的聯賽雙料今日在小西灣運動場重現，結果有616名球迷入場，以此場地點來說已算不差；兩場賽事合共產生9個入球，當中不乏精采入球回饋球迷支持。尾場由三連敗的流浪對晉峰，有守門員奧利斯與前鋒亞加斯圖復出，另外，中場盧均宜小休一場後回到正選陣內。至於晉峰續缺中場卡爾特納及左閘佐敦布朗。開賽5分鐘，流浪藉高空攻勢，由林嘉緯開遠柱，陳肇鈞頂入領先1:0。

12分鐘，晉峰反擊，費利浦薩快放至禁區施射，皮球彈中流浪守衞改變方向，但被流浪守門員奧利斯沒收。32分鐘，流浪隊長林嘉緯右路角球開遠柱，基藍馬接應衝頂，晉峰守門員林駿杰擋出不遠，陳肇鈞門前補中梅開二度，助球隊領先到2:0。5分鐘後，晉峰未能抵禦流浪「空襲」，祖連奴頭槌攻破林駿杰十指關，流浪半場領先3:0。

易邊後，流浪首個攻勢又取得入球，亞加斯圖左路傳中，祖連奴輕易撞射破網。晉峰連失四球，防線接近崩潰，61分鐘，流浪反擊，亞加斯圖交後備上陣不久的中場黃駿軒射入其季內首球。85分鐘，流浪中場盧均宜在前場左路突然笠射，晉峰林駿杰繼首循環被流浪亞加斯圖笠入後，此戰再被流浪球員笠死；流浪終以6:0狂數晉峰，賽後15戰14分升上護級組第2位，1分落後南區。晉峰慘敗，15戰12分排第3位。

賽後當選最佳球員的流浪中場陳肇鈞表示球市不景，來季不知甚麼情況，獲選所得萬元獎金將撥500元宴請隊友吃東西，其餘會先儲起。他說：「如過去三場有此鬥志，並以此踢法應戰可能已穩得第5名，希望球隊下場可擊敗南區，取得第5名，以向班主及教練交代。」南區周六在護級組次輪與南區交鋒。

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