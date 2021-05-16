剛於周六度過34歲生日的英國球手梅禮，決定放棄參加將於月底揭幕的法國公開賽，並會集中精神備戰緊接下來的草地賽季，包括出戰溫布頓錦標賽。

今年三月因為鼠蹊受傷退出邁阿密公開賽的梅禮，休戰兩個月後復出，夥拍保迪參加羅馬大師賽男雙賽事，但在次圈止步，由於患處仍然感到不適，這位英國球手已拒絕接受本周日內瓦公開賽的外卡，亦不會參加作為本年度第二項大滿貫賽事的法網。

BBC報道指，梅禮已經返回倫敦養傷，並準備參加6月14日展開的皇后會盃，以及在6月28日揭幕的溫網。

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